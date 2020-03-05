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İçişleri Bakanı Soylu: "Biz 18 Mart Mutabakatının her umdesine sahip çıktık ve yerine getirdik"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunmasının ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:25 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye- Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunmasının ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Soylu, valilikte düzenlenen toplantıda yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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