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İçişleri Bakanı Soylu: "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz.
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:24 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sığınmacı topluluğu çocuklarını yüze 60'ın üzerinde okula gönderemedi. Bizde ilkokullaşma oranı yüzde 96'nın üzerinde"
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