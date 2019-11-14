Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz.
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İçişleri Bakanı Soylu: "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz.

7 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sığınmacı topluluğu çocuklarını yüze 60'ın üzerinde okula gönderemedi. Bizde ilkokullaşma oranı yüzde 96'nın üzerinde"

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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