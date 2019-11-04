İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar ülkelerine teslim ederiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar ülkelerine teslim ederiz" dedi. - ANKARA
Bakan Soylu: Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Ahmağa söylüyorum, bedelini ağır ödeyecek Ekrem İmamoğlu, kendisine "Ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap verdi İbrahim Kalın'dan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama: Cumhurbaşkanımız 1-2 gün içinde karar verecek