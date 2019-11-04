Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister...

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar ülkelerine teslim ederiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar ülkelerine teslim ederiz" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
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Bakan Soylu: Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz
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