Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister...
Son Dakika Genel İçişleri Bakanı Soylu: 'Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister...

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz" -" Şuan hapishanelerimizde 1200'e yakın DAEŞ'li var" "Mülteci, sığınmacı meselesinde hiç uymayan davranışlar uygulayan ülkeler şimdi de terörizm konusunda...

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz"

-" Şuan hapishanelerimizde 1200'e yakın DAEŞ'li var"

"Mülteci, sığınmacı meselesinde hiç uymayan davranışlar uygulayan ülkeler şimdi de terörizm konusunda içtihat ortaya koyuyorlar"

İçişleri Bakanı Soylu: Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister...

Süleyman Soylu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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