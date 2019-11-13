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İçişleri Bakanı Soylu: "Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup IŞİD militanlarını, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını belirterek, " Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz."dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup IŞİD militanlarını, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını belirterek, " Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz."dedi.
Bakan Soylu, Van'da bir otelde düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:46
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