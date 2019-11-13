Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz"
Son Dakika Dünya İçişleri Bakanı Soylu: 'Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz' - Son Dakika Dünya

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup IŞİD militanlarını, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını belirterek, " Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz."dedi.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup IŞİD militanlarını, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını belirterek, " Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz."dedi.


Bakan Soylu, Van'da bir otelde düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu.

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Süleyman Soylu, Hollanda, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:46 
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