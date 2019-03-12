Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Biz Sınavı Kazandık, Onlar Kaybettiler"

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz Sınavı Kazandık, Onlar Kaybettiler"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. (4)

"415 bin Suriyeli çocuk doğdu Türkiye'de. Bize kızıyorlar. Diyorlar ki bunları niçin aldınız?"

"3,5 milyon Suriyeli bugün Türkiye'de var ya. Onlara ev sahipliği yaptık ya. Devlet, Millet, sivil toplum kuruluşlarımız, hep beraber. Batı korktu ya, Batı sindi ya, elini uzatamadı ya"

"Allah bize büyük bir sınav verdi. Biz bu sınavdan mağlup çıkmadık"

"Biz sınavı kazandık, Allah'ın sınavını, onlar kaybettiler. Biz tarihin sınavını kazandık, onlar tarihin sınavını kaybettiler. Gelecek nesillerimize büyük bir miras bıraktık"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:49 Kaynak: AA

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