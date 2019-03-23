İçişleri Bakanı Soylu: Biz Suriye'ye Huzur Getirdik
50 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:28 Kaynak: AA
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