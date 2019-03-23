Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: Biz Suriye'ye Huzur Getirdik

İçişleri Bakanı Soylu: Biz Suriye'ye Huzur Getirdik

50 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:28 Kaynak: AA

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