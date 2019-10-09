Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bize harekat başladığından itibaren öteki taraftan da bilgiler geliyor.
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Bize harekat başladığından itibaren öteki taraftan da bilgiler geliyor.

İçişleri Bakanı Soylu: "Bize harekat başladığından itibaren öteki taraftan da bilgiler geliyor.

47 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bize harekat başladığından itibaren öteki taraftan da bilgiler geliyor.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bize harekat başladığından itibaren öteki taraftan da bilgiler geliyor. Aşiretler var. 'Sizlerle birlikteyiz. Şu kadar adam sizinle birlikteyiz. Bize hangi görevi vereceksiniz' diyorlar."

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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