İçişleri Bakanı Soylu: "Bize harekat başladığından itibaren öteki taraftan da bilgiler geliyor.
47 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Bize harekat başladığından itibaren öteki taraftan da bilgiler geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Bize harekat başladığından itibaren öteki taraftan da bilgiler geliyor. Aşiretler var. 'Sizlerle birlikteyiz. Şu kadar adam sizinle birlikteyiz. Bize hangi görevi vereceksiniz' diyorlar."
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