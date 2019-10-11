İçişleri Bakanı Soylu: "Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz."
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