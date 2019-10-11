Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar.
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar.

İçişleri Bakanı Soylu: "Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz."

Süleyman Soylu, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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