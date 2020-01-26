İçişleri Bakanı Soylu: "Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık"

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık"

Süleyman Soylu, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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