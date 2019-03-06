Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Bolu'ya Gelecek

İçişleri Bakanı Soylu, Bolu'ya Gelecek

1 saat önce

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cuma günü Bolu'ya geleceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Bolu'ya Gelecek, System.String[]
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cuma günü Bolu'ya geleceğini açıkladı.

Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart Cuma günü Bolu'ya gelecek olan Soylu'nun bir dizi programlara katılacağını duyurdu.

Soylu'nun cuma günü Bolulu'larla buluşacağını kaydeden Doğanay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bolu Halkı 8 Mart Cuma günü saat 14.30'da Kent Meydanı Valilik önünde düzenlenecek mitingde buluşacak. Türkiye'nin gururu, terör örgütlerinin kabusu Süleyman Soylu'nun mitingine tüm Bolu Halkını davet ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:28 Kaynak: AA

AK Parti, Süleyman Soylu, Bolu, Güncel
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