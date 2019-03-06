İçişleri Bakanı Soylu, Bolu'ya Gelecek

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cuma günü Bolu'ya geleceğini açıkladı.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cuma günü Bolu'ya geleceğini açıkladı.



Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart Cuma günü Bolu'ya gelecek olan Soylu'nun bir dizi programlara katılacağını duyurdu.



Soylu'nun cuma günü Bolulu'larla buluşacağını kaydeden Doğanay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bolu Halkı 8 Mart Cuma günü saat 14.30'da Kent Meydanı Valilik önünde düzenlenecek mitingde buluşacak. Türkiye'nin gururu, terör örgütlerinin kabusu Süleyman Soylu'nun mitingine tüm Bolu Halkını davet ediyorum."

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