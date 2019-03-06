İçişleri Bakanı Soylu, Bolu'ya Gelecek
1 saat önce
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cuma günü Bolu'ya geleceğini açıkladı.
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cuma günü Bolu'ya geleceğini açıkladı.
Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart Cuma günü Bolu'ya gelecek olan Soylu'nun bir dizi programlara katılacağını duyurdu.
Soylu'nun cuma günü Bolulu'larla buluşacağını kaydeden Doğanay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bolu Halkı 8 Mart Cuma günü saat 14.30'da Kent Meydanı Valilik önünde düzenlenecek mitingde buluşacak. Türkiye'nin gururu, terör örgütlerinin kabusu Süleyman Soylu'nun mitingine tüm Bolu Halkını davet ediyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:28 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz
DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu
Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu
AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı