İçişleri Bakanı Soylu, Borrel'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Borrel'i kabul etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Borrel'i kabul etti

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell İçişleri Bakanı Soylu'nun Borrel'i karşılaması Kabulden detaylar ANKARA - İçişleri Bakanı Suleyman Soylu, çeşitli...

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell

İçişleri Bakanı Soylu'nun Borrel'i karşılaması

Kabulden detaylar ANKARA - İçişleri Bakanı Suleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'i kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Borrel'i kabul etti

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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