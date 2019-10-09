Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye...

56 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde."

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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