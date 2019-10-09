İçişleri Bakanı Soylu: "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:38 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde."
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