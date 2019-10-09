İçişleri Bakanı Soylu: "Bu harekatın temel hedefi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ve bizim...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Bu harekatın temel hedefi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ve bizim etrafımızdaki sınırlarımızın ve coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı terörü tasfiye etmektir.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:48 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu harekatın temel hedefi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ve bizim etrafımızdaki sınırlarımızın ve coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı terörü tasfiye etmektir."
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