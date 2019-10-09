Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bu harekatın temel hedefi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ve bizim...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu harekatın temel hedefi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ve bizim...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu harekatın temel hedefi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ve bizim...

52 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu harekatın temel hedefi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ve bizim etrafımızdaki sınırlarımızın ve coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı terörü tasfiye etmektir.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu harekatın temel hedefi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ve bizim etrafımızdaki sınırlarımızın ve coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı terörü tasfiye etmektir."

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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