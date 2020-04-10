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İçişleri Bakanı Soylu: "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için...
25 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler.
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:16 Kaynak: AA
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