İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Sabah 08.00 İtibarıyla İran'la Doğu Sınırımızda PKK'ya Yönelik Ortak...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık.
İçişleri Bakanı Soylu
: "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran
'la doğu sınırımızda PKK
'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:37 Kaynak: AA
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