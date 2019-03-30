İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Seçimden Sonra Kandil'i de Yerinde Bırakmayacağız. Arkasında Amerika da...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun."

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun."

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