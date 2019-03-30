Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Seçimden Sonra Kandil'i de Yerinde Bırakmayacağız. Arkasında Amerika da...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Seçimden Sonra Kandil'i de Yerinde Bırakmayacağız. Arkasında Amerika da...

23 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun."

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:36 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kandil Dağı, Süleyman Soylu, Güncel
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