İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Seçimden Sonra Kandil'i de Yerinde Bırakmayacağız. Arkasında Amerika da...
23 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun."
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:36 Kaynak: AA
ABD, Venezuela'daki Gerilim Sonrası Rusya'yı Tehdit Etti
Kıvanç Tatlıtuğ'un Haciz Davası Bitti
Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor
Hulusi Akar Suriye Sınırındaki İleri Müşterek Harekat Merkezinin Açılışına Katıldı