Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Seçimin Bu Tartışmadan Yoksun Bırakılabilmesi İçin, Sayın Bahçeli'ye...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Seçimin Bu Tartışmadan Yoksun Bırakılabilmesi İçin, Sayın Bahçeli'ye...

50 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır."
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu Sahte Seçmen İddialarıyla İlgili Konuştu: Hile, Suistimal ve Yolsuzluk Var Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:59:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Seçimin Bu Tartışmadan Yoksun Bırakılabilmesi İçin, Sayın Bahçeli'ye...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]