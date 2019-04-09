İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Seçimin Bu Tartışmadan Yoksun Bırakılabilmesi İçin, Sayın Bahçeli'ye...
50 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır.
İçişleri Bakanı Soylu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
: "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır."
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