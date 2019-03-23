Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: Bu Toprakların Şifresi, Birliktir Beraberliktir

İçişleri Bakanı Soylu: Bu Toprakların Şifresi, Birliktir Beraberliktir

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bayburtlular Kahvaltısı"nda konuştu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bayburtlular Kahvaltısı"nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:15 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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