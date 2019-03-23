İçişleri Bakanı Soylu: Bu Toprakların Şifresi, Birliktir Beraberliktir
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bayburtlular Kahvaltısı"nda konuştu.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bayburtlular Kahvaltısı"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:15 Kaynak: AA
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