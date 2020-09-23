Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki... - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki...

Son dakika habere göre Bakan Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz.

Bakan Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız noktayı ifade etmeliyiz. Ben de kendi üslubumla bunu ifade etmeye çalıştım. Benim dilim düşünceyi saklamaz. Ne varsa onu ifade etmeye çalışır"

-"Bu ülkede 15 Temmuz oldu mu? 15 Temmuz'u fabrikadaki işçi mi yaptı? Alibeyköy Spor Kulübündeki sporcular mı yaptı? Kamu yaptı, yargı darbesi değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine girmiş hainler değil mi? Jandarma ve polisten ayıkladıklarımız değil mi? Bunlar devlete girmiş ve sızmışlar. Orada konuşlanmış ve akıllarını kiraya vermişler. Biz 15 Temmuz'dan sonra bir karar aldık. Dünyanın bütün ülkelerinden güvenlik tahkikatıyla devlet adamı alalım. Bundan masum bir istek yok"

"Sağlık raporuyla ehliyeti alamayacak bir durumda süreç söz konusuyla (Sağlık Bakanı) Fahrettin hocayla konuşur ve müdahale ederiz. Bizim günlük rakamlarda düşme söz konusu değil. Şu ana kadar 76 bin kişi ehliyetini Türkiye Cumhuriyeti kartına yükledi."

"Türkiye'de 247 bin FETÖ soruşturması yapmışız. 125 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bunların 44 bin kişisi İçişleri Bakanlığından. Ankara sınırları içerisinde bu yıl tespit ettiğimiz FETÖ'cü 1600 kişi. Bunları mahrem imamlarla, ifadelerle, gaygubet evleri, çalışma evlerinden, ardışık arama soruşturmaları diye kompartımanımız var. Hepsinden bir şey çıkıyor. Ankesörde 19 bin 189 kişiye soruşturma açıldı. Bunun 7 bin 54'ü yani yüzde 39 oranında etkin pişman olduğunu söyledi. Demek ki biz doğru soruşturma yürütüyoruz. Toplam Türkiye'de bin 700 tane vali, vali yardımcısı ve kaymakam ihraç ettik."

Son dakika haberi: Bakan Soylu: Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki...

Süleyman Soylu, 15 Temmuz, Alibeyköy, İşçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 23:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Soylu: 'Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki... - Son Dakika


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