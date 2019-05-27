Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl iç güvenlik operasyonlarında, sadece PKK'dan 309 terörist etkisiz...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl iç güvenlik operasyonlarında, sadece PKK'dan 309 terörist etkisiz...

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanlığı Şehit Gazi Aileleri ve Personel İftarı"na katıldı.

- İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanlığı Şehit Gazi Aileleri ve Personel İftarı"na katıldı.
İçişleri Bakanı Soylu: Bu yıl iç güvenlik operasyonlarında, sadece PKK'dan 309 terörist etkisiz...
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:25 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Güncel
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