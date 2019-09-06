İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır"



ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı'na katıldı.