Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu...

54 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır" ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır"


ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
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