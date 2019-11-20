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İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ?ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:50 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ?ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi
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