Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ?ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ?ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ?ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi

7 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ?ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi, System.String[]

İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ?ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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