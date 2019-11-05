Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6 oranında azalmıştır.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6 oranında azalmıştır."

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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