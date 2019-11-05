İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6 oranında azalmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:20 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6 oranında azalmıştır."
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