İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan, uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor, çünkü Avrupa şımartıyor.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan, uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor, çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı." - ANKARA

Süleyman Soylu, Avrupa, Edirne, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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