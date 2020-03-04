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İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan, uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor, çünkü Avrupa şımartıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan, uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor, çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı." - ANKARA
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