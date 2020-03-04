İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan, uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor, çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı." - ANKARA