İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı."

Süleyman Soylu, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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