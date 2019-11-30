Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu: 'Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet... - Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet etmesiyle, bu ülkenin her etnik kökenden gelen insanının birlikte ağlayıp birlikte gülmesiyle bu mücadeleyi bugün başarılı bir şekilde veriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:42 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet etmesiyle, bu ülkenin her etnik kökenden gelen insanının birlikte ağlayıp birlikte gülmesiyle bu mücadeleyi bugün başarılı bir şekilde veriyoruz."
Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü