İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet etmesiyle, bu ülkenin her etnik kökenden gelen insanının birlikte ağlayıp birlikte gülmesiyle bu mücadeleyi bugün başarılı bir şekilde veriyoruz."