Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet etmesiyle, bu ülkenin her etnik kökenden gelen insanının birlikte ağlayıp birlikte gülmesiyle bu mücadeleyi bugün başarılı bir şekilde veriyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet etmesiyle, bu ülkenin her etnik kökenden gelen insanının birlikte ağlayıp birlikte gülmesiyle bu mücadeleyi bugün başarılı bir şekilde veriyoruz."

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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