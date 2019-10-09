Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bundan çok kısa bir zaman önce Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Bundan çok kısa bir zaman önce Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bundan çok kısa bir zaman önce Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi...

12 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bundan çok kısa bir zaman önce Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi yakaladık.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bundan çok kısa bir zaman önce Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi yakaladık. Kimse bilmiyor şu anda."

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Harekat başladı, ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: ABD operasyonu onaylamıyor Türkiye harekatı başlattı ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle biliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 23:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bundan çok kısa bir zaman önce Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]