İçişleri Bakanı Soylu: "Bundan çok kısa bir zaman önce Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Bundan çok kısa bir zaman önce Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi yakaladık.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:16 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Bundan çok kısa bir zaman önce Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi yakaladık. Kimse bilmiyor şu anda."
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