Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Burundi Kamu Güvenliği Bakanı Bunyoni'yi kabul etti
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İçişleri Bakanı Soylu, Burundi Kamu Güvenliği Bakanı Bunyoni'yi kabul etti

9 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu'nun Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Bunyoni'yi karşılaması Resmi karşılama töreninden görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlık binasındaki kabul konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum...

İçişleri Bakanı Soylu'nun Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Bunyoni'yi karşılaması
Resmi karşılama töreninden görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlık binasındaki kabul konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni'yi kabul etti. (1)
İçişleri Bakanı Soylu, Burundi Kamu Güvenliği Bakanı Bunyoni'yi kabul etti
Süleyman Soylu, Burundi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:11 Kaynak: AA
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