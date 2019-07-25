İçişleri Bakanı Soylu, Burundi Kamu Güvenliği Bakanı Bunyoni'yi kabul etti
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İçişleri Bakanı Soylu'nun Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Bunyoni'yi karşılaması Resmi karşılama töreninden görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlık binasındaki kabul konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum...
İçişleri Bakanı Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:11 Kaynak: AA
Soylu'nun Burundi
Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Bunyoni'yi karşılaması
Resmi karşılama töreninden görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun bakanlık binasındaki kabul konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni'yi kabul etti. (1)
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