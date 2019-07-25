İçişleri Bakanı Soylu, Burundi Kamu Güvenliği Bakanı Bunyoni'yi kabul etti (2)
36 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık binasında Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni'yi kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:14 Kaynak: AA
Osmanlı torunu Boris Johnson, İngiltere'de Maliye Bakanlığını bir Müslümana teslim etti MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması Bedelli askerlikten kimler yararlanamayacak? MSB duyurdu Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi