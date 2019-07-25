Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Burundi Kamu Güvenliği Bakanı Bunyoni'yi kabul etti (2)
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İçişleri Bakanı Soylu, Burundi Kamu Güvenliği Bakanı Bunyoni'yi kabul etti (2)

36 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık binasında Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni'yi kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Burundi Kamu Güvenliği Bakanı Bunyoni'yi kabul etti (2), System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık binasında Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni'yi kabul etti. (2)
Süleyman Soylu, Burundi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:14 Kaynak: AA
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