Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(ByLock) 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiştir"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '(ByLock) 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiştir' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(ByLock) 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiştir"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)

İçişleri Bakanı Soylu: "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: "ByLock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır."

İçişleri Bakanı Soylu: (ByLock) 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiştir

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
Kaçak ele geçirilen ilaçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Gazi Yıldırım: Bizim bile dizlerimiz titriyor Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 16:54:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(ByLock) 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiştir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]