Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Soylu: 'Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek bilgiler yine ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek bilgiler yine ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır." - ANKARA

Süleyman Soylu, Başsavcı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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