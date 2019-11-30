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İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek bilgiler yine ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek bilgiler yine ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır." - ANKARA
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