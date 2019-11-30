Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: ByLock'ta 25 bin 149 kullanıcı daha tespit edildi
Son Dakika Dünya İçişleri Bakanı Soylu: ByLock'ta 25 bin 149 kullanıcı daha tespit edildi - Son Dakika Dünya

İçişleri Bakanı Soylu: ByLock'ta 25 bin 149 kullanıcı daha tespit edildi

6 saat önce

Soylu: ByLock'ta 25 bin 149 kullanıcı daha tespit edildi

İçişleri Bakanı Soylu: ByLock'ta 25 bin 149 kullanıcı daha tespit edildi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bylock kullanıcısı olmayan ancak Bylock içeriklerinden iltisaklı oldukları belirlenen ve halen kamuda görevli yüzlerce kişiyi tespit ettiklerini söyledi.


Daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 kişinin tespit edildiğini söyleyen Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir" dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Süleyman Soylu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 17:58:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: ByLock'ta 25 bin 149 kullanıcı daha tespit edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]