İçişleri Bakanı Soylu, Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

7 saat önce

Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Süleyman Soylu, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:19 Kaynak: AA
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