İçişleri Bakanı Soylu, Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
7 saat önce
Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:19 Kaynak: AA
Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
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