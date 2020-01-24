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İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:20 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum."
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