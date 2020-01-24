İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz.

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum."

Süleyman Soylu, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:14:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]