İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörde görüyorsunuz, dağdaki teröristlerin sayısı 500'e düştü. Diyorlar ki 'Kışın operasyon olur mu?' Canlarını çıkartana kadar operasyona devam edeceğiz." dedi.

Antalya'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Soylu, burada düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Başkanları Toplantısı"nda, Türkiye'nin 19 yıldır sürdürdüğü büyük başarının tüm coğrafyaya örnek olduğunu anlattı.

Avrupa'nın hangi oyunları oynadığını ve hangi tuzakların kurulduğunu, hangi ürünleri çıkardıklarını, kimleri Türkiye'de kendi adamları olarak tutup, geçmişteki tiyatrolara düşürmek istediklerini bildiklerini aktaran Soylu, bunu milletin de anladığını söyledi.

Bugün, AK Parti teşkilatını kimsenin mağlup edemediğini belirten Soylu, "Büyük bir haykırış ortaya koymamız gerekiyor. Bugün adına, medeniyet adına, gelecek nesillerimizin bir daha böyle bir şeye düşmesini engellemek adına haykırış ortaya koymamız gerekiyor. Bütün dünyaya haykırarak, bağırmamız lazım. Bunu sağlayabilecek hayal de bizde bütünlük, vizyon, doğruluk ve çalışkanlık da bizdedir. Bu millete doğru dürüst hizmet ettik. Hep beraber gayret ettik, başınız minareler kadar dik olsun." diye konuştu.

Eskiden Türkiye'nin birçok derdi olduğunu dile getiren Soylu, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, adalet bütün bunlarda büyük mesafeler aldıklarını ifade etti.

Mesafenin ötesinde devrim gerçekleştirdikleri yerler de olduğuna işaret eden Soylu, eskiden hep Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihinin değişmeyeceğinin konuşulduğunu ancak bunu değiştirmeyi AK Parti'nin başardığını vurguladı.

"Bir taraftan bütün terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, nefes de aldırmıyoruz, ülkemizi iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan gelişiyoruz, büyüyoruz." diyen Soylu, savunma sanayisinde önemli gelişmeler kaydedildiğini aktardı.

Doğu'nun ve Güneydoğu'nun makus talihinin değiştiğini anlatan Soylu, "Öyle bir iş yaptınız ki, Doğu ve Güneydoğu'da çocukların heyecanlarını ve hayallerini alıp, dağa götürüp, terörist olarak onların ellerine silah vermeye çalışanların önünü kestiniz. Çocukların hayallerini, geleceklerini aileleriyle bütünleştirip, terör örgütünü tasfiye edip, cerrah, öğretmen, mühendis, polis olma hayalleri gerçekleştirme imkanı sağladınız." diye konuştu.

Terör örgütlerinin tümüne meydan okuduklarını belirten Soylu, içeride ve dışarıda bütün kapasite ve kabiliyetleriyle büyük mücadelenin ortaya konulabildiğini söyledi.

Soylu, devlet tarihinde 20 yılın kısa bir zaman dilimi olduğunu ve daha yeni başladıklarını ifade ederek, millete, ülkeye, coğrafyaya ve insanlığa yapacakları çok şey olduğunu aktardı.

Soylu, Suriye'de çocukların soğuktan kurtarılabilmesi için çalışıldığını belirterek, " İdlib'te bombaların altında çocuklar parçalanıyor, dünya sırtını dönmüş ama bizim milletimiz sırtını dönmüyor. Binlerce çadır, binlerce briket ev, bine yakın tır bu milletin o büyük anlayışıyla tarihin oraya yolculuğunu yapıyor. Karınca gibi çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Şımarmadıklarını, medeniyetten kopmadıklarını kaydeden Soylu, gelecek neslin PKK ile bir daha karşı karşıya kalmaması için yoğun şekilde mücadele ettiklerini belirtti.

Çok çalışmak gerektiğine değinen Soylu, "Biz umut ülkesiyiz, siz muhalefetin söylediğine hiç bakmayın, hiç de önemsemeyin. Biz kendi hedefimizi ortaya koymalıyız, millettin talimatlarına uygun şekilde hareket etmeliyiz. Başarı bizi şımartmamalı, tersine daha sorumlu hale getirmeli. Hedeflerimize hep birlikte adım atmalıyız." diye konuştu.

"İnşallah 2020 PKK için başka bir yıl olacak"

Herkesin kendi sorumluluğunu yerine getireceğini vurgulayan Soylu, "Terörde görüyorsunuz, dağdaki teröristlerin sayısı 500'e düştü. Diyorlar ki 'Kışın operasyon olur mu?' Canlarını çıkarana kadar operasyona devam edeceğiz. Hiç endişe etmeyin, her şey de mücadeleyi inanarak ortaya koyuyoruz. İnşallah 2020 PKK için başka bir yıl olacak." dedi.

Antalya'nın turizmde rekorlar kırdığını hatırlatan Soylu, terörden arındırılan bölgelerde de turizmin geliştiğine değinerek, Mardin'de, Diyarbakır'da, Tunceli'de otellerde yer kalmadığını, bu illerin kültür ve inanç turizminin merkezi haline geldiğini, Doğu Ekspres'te bilet bulunamadığını söyledi.

(Bitti)