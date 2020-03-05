İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen sığınmacı sayısının tespitinin, Türkiye-Yunanistan sınırında her 5-5,5 kilometrede bulunan 23 sınır karakolu ve 8 bölük merkezinde görevli personel tarafından yapıldığını söyledi.

Bakan Soylu, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların sınır kapılarına doğru hareketine ilişkin soru üzerine Soylu, kimseye "git" demediklerini, gitmek isteyenlerin gittiğini söyledi.

Soylu, "Cenevre Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre, Avrupa Birliği'nin göç kuralları çerçevesinde Yunanistan ve Avrupa, bu kuralların tamamını eziyor. Haydi Avrupa'yı bıraktım, tamam onlar birbirini tutuyorlar. Bizden bir ses çıkmıyor. Tam tersi muhalefet partileri dahil olmak üzere 'tü sizin kalıbınıza' demesi lazımken dönüp Türkiye'yi suçluyorlar." dedi.

Edirne-Yunanistan sınırının Türkiye tarafında herhangi bir güvenlik zaafiyetinin bulunmadığını ifade eden Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türk Kızılay'ın yanı sıra birçok sivil toplum örgütünün Edirne'de yardım faaliyetleri gerçekleştirdiğini anlattı.

"Şu anda deniz hariç 137 bin 878 sığınmacı sınırı geçti"

Sınırı geçen sığınmacıların tespitinin nasıl yapıldığına ilişkin soru üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"Bizim 23 sınır karakolumuz, 8 bölüğümüz var. Hepsinin kendine ait 5-5,5 kilometrelik sorumluluk alanı var. Eskiden mücadele ediyorlardı, peşinden koşuyorlardı, şimdi seyrediyor ve yazıyor. Dronelar var, 2 tane mekanize tugayı var. Başka bir şey daha var, biz hangi ilden kaç kişi çıktığını biliyoruz. Hangi ilden kaç kişi geldiğini de biliyoruz. Edirne'ye kaç kişi vardığını da biliyoruz. Bizim işimiz bu. Yüzlerce geçilecek yer var. Yunanistan bunu tutamaz. Böyle bir şey yok. Şu anda deniz hariç 137 bin 878'di program başlarken. Bunlar geçtiler, yürüyorlar."

Suriye'den 3,5 milyon kişilik yeni göç dalgasının geldiğini anımsatan Soylu, "Onlara da 'Buyrun geçin' diyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok." dedi.

Sınırı geçen sığınmacıların uyrukları

Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların uyruklarına ilişkin soruyu yanıtlarken, "Esas itibarıyla Suriyeliler bizim içimizde yerleşik. Ama şu anda yüzde 20-25'i Suriyeli. Geri kalan Afgan, Pakistan. Araya karışan Türk vatandaşlarını da gördük. Şu ana kadar 14-15 FETÖ'cü de yakaladık." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanının MYK toplantısında 'Atina'yı ve Avrupa'yı doğrudan İdlib'e bağladık' dediği ifade edildi. Bu mültecilerin Türkiye'yi terk edip Avrupa Birliği'ne geçiş yapması, Avrupa Birliği'nin İdlib politikasında bir değişikliğe yol açar mı?" sorusuna Soylu, şu yanıtı verdi:

"Biz orada yeni bir politika değişikliği istiyor değiliz, kimseden de bir şey bekliyor değiliz. Oradaki tavrımızı Cumhurbaşkanı bütün dünyaya ifade etti. Avrupa, kendine 'değerler birliği' diyor. Hangi değerini bugün tutabiliyor? Orada insanları öldürüyorlar. Avrupa Birliği neredeyse Amerika'nın, Rusya'nın ve diğer tüm ülkelerin altlığı haline gelmiş. Avrupa Birliği, inadıyla İngiltere'yi kendi içinden ayırdı. Şimdi yeni bir inat ortaya koymaya çalışıyor. Bu inat, Avrupa Birliği'ni büyütmez. Avrupa Birliği'nin yola çıktığını iddia ettiği değerleri tamamen ortadan kaldırır. Bu kadar net. Onun için Avrupa Birliği burada bir şey yapmayacak, insani değerlere sahip çıkacak. Dönecek diyecek ki 'Yaptığınız yanlıştır, bunu yapmayacaksınız' Orada Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu politika ve tezleri destekleyecek. Desteklediği zaman göç de yönetilir, o bölgedeki karmaşıklık da ortadan kalkar."

"3,5 ton patlayıcı oluşturulabilecek madde yakaladık"

Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ankara ve İstanbul'daki terör eylemlerinin önemli bir bölümü orada pişirildi. Terör üniversitesi, terör akademileri kuruldu. Suriye'den kuzey Irak'a kadar olan bölgenin tamamında yeni işler beceriliyor. Bu bir tehdit. Ne beceriliyor? Biz bugün bir şey peşindeyiz, bir şey yakaladık. Eğer bu doğruysa, Suriye'nin içinde öyle bir şey oluşturuyorlar ki Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde bir anda patlatabilecek, yüz binlerce insanın ölebileceği bir yapı oluşturuyorlar. Bütün bu tehditlerin, yeni terör teknikleri, taktikleri, teknolojileri, hepsi orada deneniyor. Bugün sabah jandarma istihbaratımızın yakaladığı önemli bir şey. Şimdi biz bunun üzerine gidiyoruz. 3,5 ton patlayıcı oluşturulabilecek madde yakaladık. Ucunu da öbür tarafta yakaladık. Öbür tarafta DEAŞ da PKK da var. Biz buraları eğer istikrarlı bir hale getiremezsek bu tehditler sürekli olarak Türkiye üzerinden asimetrik bir sonuca ulaşmak isteyenlere imkan tanıyacaktır."

İdlib'den 34 şehit haberinin geldiği gece neler yaşandı?

İdlib'de Rusya destekli rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırıları sonucu 34 Türk askerinin şehit olduğu 27 Şubat gecesi neler yaşandığına ilişkin soruyla ilgili Soylu, şunları kaydetti:

"Biz o gün güvenlik toplantısındaydık. O gece sabaha kadar bugün Cumhurbaşkanımız da ifade etti, izah etti hem güvenlik toplantısında Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanı, ben, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı vardı. Tüm bunlar konuşuluyordu sonra şehit haberleri ard arda gelmeye başladı. Neler yapacağımız, hangi tedbirleri alacağımız, nasıl bir süreç yönetmemiz lazım geldiği teker teker konuşuldu. Cumhurbaşkanımız uluslararası diplomasiye başladı o akşam ve ertesi gün. Dünyaya bu meseleyi anlattı ve ilk etaptan sonra genel meseleyi kavradıktan sonra da Milli Savunma Bakanı Hulusi Bey, hemen Hatay'a gitti. Hatay Valisinin açıklamayı yapması bizim kararımızdı. Çünkü biz kriz masasının içerisindeyiz. Biz meseleyi bir taraftan kriz masasından yönetmeliyiz bir taraftan da halkı doğru bilgilendirmek adına valiyle sürekli temas halinde olduk."

Şehit sayısının gizlendiği iddiaları

"Türkiye'de şehit sayısı gizlenebilir mi, eksik açıklanabilir mi?" şeklindeki soruya Soylu, "Biz zaten bir tane şehidimiz olsa hemen bu konuyla ilgili harekete geçilir. Bunun hastanesi, morgu, uçağı, ailesi, devlet töreni, şehit töreni var. Bu deli saçması bir şey. Böyle bir şey nasıl saklanabilir, nasıl gizlenebilir? Nasıl saklayacaksın? Annesinden mi saklayacaksın, babasından mı saklayacaksın, kardeşinden mi saklayacaksın? Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat saklarsın. Biz ciddi bir devletiz. Bu konularda bizim en ufak bir eksikliğimiz söz konusu olamaz. Buna kimse müsaade edemez, edilemez. Bir devlet bunu yapabilir mi kimse bu riski alamaz?" yanıtını verdi.

(Sürecek)