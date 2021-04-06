İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında bazı emekli amirallerin açıklamasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında bazı emekli amirallerin açıklamasını değerlendirdi Açıklaması

06.04.2021 00:47
İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında bazı emekli amirallerin açıklamasını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Eleştirebilirsiniz ama dönüp bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz, verdirmeyiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Eleştirebilirsiniz ama dönüp bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz, verdirmeyiz. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Zihninde en ufak böyle bir şey varsa vallahi, alimallah darmadağın ederiz." dedi.

Soylu, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin 18,5 milyar dolarlık mart ayı ihracatı gerçekleştirdiğini, savunma sanayisinde önemli adımlar atıldığını belirten Soylu, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da yapılanları hatırlattı.

Türkiye'nin oluşturduğu stratejilerin, etrafındaki coğrafyayı huzura ve barışa sevk etmek için gerçekleştirdiklerinin, hayallerin ötesinde olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye, 3 bin dolardan 10 bin dolar kişi başına gelir seviyesine gelmiş. Eleştirebilirsiniz ama dönüp bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz, verdirmeyiz. Bu mesele sadece bize ait değil. Ne ihracatçımıza ne üreticimize ne esnafımıza ne üniversitede yetişen gencimize ne ilkokula yeni başlamış çocuklarımıza ne sporcularımıza bunu yaparız. Buna müsaade etmeyiz. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Zihninde en ufak böyle bir şey varsa vallahi, alimallah darmadağın ederiz."

Soylu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyetin, jandarmanın, sahil güvenliğin, bütün kurumların demokrasinin en güçlü parçaları olduğunu vurguladı.

Darbeyle ilgili imalara, teşebbüslere tüm benlikleriyle karşı koyacaklarının altını çizen Soylu, "Millet rey veriyor, 50 gram oy pusulası. Verdiği reyle şunu söylüyor: 'Bu, benim namusumdur, bunu koru.' Bunu korumayan namussuzdur." diye konuştu.

Emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Soylu, "CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net." ifadelerini kullandı.

"Türk demokrasisi saf olduğu dönemden çıktı"

Soylu, en ufak bir sivil toplum örgütünün bildirisini dahi dikkate aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"104 general bir araya gelecekler ve hükümete bir çerçeve çizecekler, bir vesayet odağı oluşturmak isteyecekler, biz de diyeceğiz ki 'Bunda bir şey yok. Ne olacaktı?' Kusura bakmayın, Türk demokrasisi, siyaseti o saf olduğu dönemden çıktı. Demokrasinin, siyasetin ve milletin dışında hiçbir şey beklemeyiniz. Bu, Türkiye'ye bir şey kazandırmaz. Rekabeti, korakor yapalım hep beraber, ne gerekiyorsa ortaya koyalım ama burada CHP bu meseleye sahip çıkıyorsa, bu meseleyi demokrasi adına savunanları küçümsüyorsa, bir oyun içinde olduğunu iddia ediyorsa bu tarihin bunlara herhangi bir ders vermediğinin en önemli delili olarak duracaktır."

"Açıklamanın uluslararası bağlantısının" sorulduğu Soylu, birtakım tespitlerin olduğunu, 15 Temmuz'u çözdükleri gibi bunların da çözümleneceğini söyledi.

"Hesabını bir salise bile yapmayız"

Millete teslim olduklarının altını çizen Soylu, "Demokrasiyle, ülkemizin bir darbeyle ele geçirilmesiyle alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gözümüz karadır. Cenab-ı Allah'ın verdiği bir candır, bunun hesabını bir salise bile yapmayız. Millet yapmadı çünkü." dedi.

"FETÖ'nün darbe girişiminin ardından emekli amirallerin yaptığı bu açıklama zihinlerde belli noktaları canlandırmış durumda. Amirallerin verdiği bu darbe imalı mesaj kime yönelik?" sorusu üzerine Soylu, milletin geçmişten bu zamana çektiği sıkıntılara işaret etti.

Soylu, şöyle konuştu:

"FETÖ de bu da aynıdır. Bunlar birbirlerini FETÖ'den falan ayırmasınlar. Araya da FETÖ cümleleri, değerlendirmeleri falan koymasınlar. Eğer bu tip değerlendirmeler yapıyorlarsa bize çok net ifadelerle 'Bu ülkenin düşmanlığını yaptığımızı, bu ülkeye hainlik yaptığımızı, ihanet ettiğimizi, sattığımızı' söylesinler. Bunu söylesinler eğer böyleyse. Arada birtakım cümlelerle FETÖ'nün bilmem neleriyle kendilerini ayırt etmeye çalışan bir anlayışı biz yakın siyasi tarihimizle özdeşleştirdiğimizde doğru kabul etmeyiz. Hepsinin kökü aynıdır, hepsi aynı kuyudan beslenmektedir."

Süleyman Soylu, Türkiye, Emekli, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında bazı emekli amirallerin açıklamasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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