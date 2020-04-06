İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırmalara uymayan 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye adli, 20 yaş altında ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem yapıldığını söyledi.

Soylu, TV100'deki canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önemli bir süreç yönetildiğini belirten Soylu, 65 yaş üstü ile 20 yaş altına bazı istisnalar hariç sokağa çıkma sınırlandırılmasının getirildiğini; amaçlarının, hareketliliği minimize etmek olduğunu hatırlattı.

Tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonduldak'a giriş ve çıkışların sınırlandırıldığını anımsatan Soylu, bu illere giriş ve çıkışların birtakım kriterlere bağlandığını ifade etti.

Bakan Soylu, bu sınırlama başlayalı 2,5 gün olduğunu belirterek, "Şu ana kadar en çok izin talep edilen süreçlerden birisi cenazelerle ilgili." dedi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayanlar için verilen cezalara değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu kararları alırken iki hukuki dayanağımız var. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre özellikle verilen cezalar 780 liradan 3 bin 180 liraya çıkan cezalar. Bu cezaları fiilin ağırlığına göre ilgili idareler belirliyorlar. Bir de Kabahatler Kanunu var. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa uymazsanız TCK'nin 195'ine göre de ayrı bir cezayla karşı karşıya kalırsınız. Bu da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası yatma unsuruyla karşı karşıya kalmış olursunuz. 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye de adli işlem yapıldı. 20 yaş altına ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan 181 kişiye ceza kesildi."

İçişleri Bakanı Soylu, PTT, valilikler, eczaneler ve marketlerde maskelerin ücretsiz verileceğini hatırlatarak, bu uygulamanın dünyada ilk olduğunu dile getirdi.

"Sadece polis teşkilatımızda bir tek kaybımız var"

Güvenlik güçlerinden de yeni tip koronavirüse yakalanan personelin olduğunu ama bu konuda rakam vermeyi istemediğini anlatan Soylu, "Sadece polis teşkilatımızda bir tek kaybımız var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Onun dışında bir kaybımız şu anda yok." diye konuştu.

Geri Gönderme ile Geçici Barınma merkezlerinde Kovid-19 vakasıyla karşılaşmadıklarını vurgulayan Soylu, bunun sevindirici bir durum olduğunu ifade etti.

Soylu, sosyal medyada propaganda yapanlara karşı çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çekerek, "3 bin 570 hesap tespit edildi. Bu hesaplar da yüzde 70'in üzeri FETÖ, PKK ve DHKP-C hesaplarıdır. Bu hesaplarla ilgili Türkiye'de bulunan 616 kullanıcı tespit ettik ve 229'unu yakaladık. Yakalama işlemlerimiz devam ediyor." bilgisini verdi.

Bu dönemde stokçuluk yapan veya fahiş fiyat uygulayanlara karşı da mücadeleyi sürdürdüklerine işaret eden Bakan Soylu, "60 ilde 1252 operasyon yapmışız. Bu operasyonlarda 413 kişiye de adli ve idari işlem uygulamışız. Boşluk bırakmamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)