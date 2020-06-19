İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklarımızı, gençlerimizi siber suçlardan, tehlikelerden korumak için 'Siberay' denilen yeni bir program başlatılıyor.

İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklarımızı, gençlerimizi siber suçlardan, tehlikelerden korumak için 'Siberay' denilen yeni bir program başlatılıyor. Siber devriyelerle çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevabı verecekler." dedi.

Bakan Soylu, Kanal D televizyonunda canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

On-line gerçekleştirilen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ni 30 milyondan fazla insanın izlediğini belirten Soylu, "Türkiye, 2011'de başlayan Suriye iç savaşından sonra dünyaya çok büyük örnekler gösterdi. Bunu da bir programla ve planlı yaptı, bugün bir karmaşıklık olmamasının temel sebebi de budur. Bunun anlatılması lazım. Uluslararası birçok mecrada anlattık, siyaseten anlatıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız anlattı, bütün arkadaşlarımız anlattılar ama sanatın ve sinemanın gücü bambaşka. Şu anda 30 milyonu aşkın insan, Göç Filmleri Festivali'ne girdi ve seyretti." ifadelerini kullandı.

Festivalin kapanışında sürprizler olacağını dile getiren Soylu, farklı ülkelerdeki sanatçıların gösteriler, bakanlık görevinde bulunmuş bazı yabancı konukların değerlendirmeler yapacağını söyledi.

"Milletimiz bambaşka bir millet"

Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 2019'da sadece Ege Denizi'nde 5 bin civarında insanın hayatını kurtardığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim milletimiz bambaşka bir millet, uzattığı el hep iyiliğe ait eller. Gittiğimiz her yerde hep bizimkileri görüyoruz. Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri, Sadakataşı gibi bütün dernekleri görüyorsunuz. Kimisi yetimlere bakıyor kimisi çadırlar kurmuş kimisi gıda getiriyor kimisi okul yapıyor, eğitim veriyor. O kadar büyük hizmetler yapıyoruz ki dünyaya bir model ortaya koyuyoruz. Elbetteki bir taraftan yaptıklarımız, bir taraftan sinemanın gücü. Bence dünyada bu, ötekileştirmeye çalışılan, korku oluşturan göç meselesini çok daha farklı bir noktaya taşıyacaktır."

Terörle mücadele

Türkiye'nin geçmişte kendi üzerindeki kamburu taşımak zorunda kaldığını ve bunlardan birinin de terör olduğunu ifade eden Soylu, birilerinin terörü kullanarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını anlattı.

Soylu, "Bundan kurtulmak lazım, bundan kurtulmak için de bir toplu bakışa ihtiyaç vardı. Bugün Türkiye, terörle mücadelede başarılı, terörü kaynağında yok etmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Bugün Türkiye, ciddi bir alan baskısı oluşturdu. Bugün Türkiye, Irak, İran, Suriye sınırından kendisine gelen saldırıları engellemek için tedbirler aldı." diye konuştu.

"Yarın tankımızı biz üreteceğiz"

İnsansız hava araçları olmasa, profesyonel askerlik sistemine geçilmemiş olsa söz konusu başarıların elde edilemeyeceğini belirten Soylu, "Irak'ın kuzeyine basmazsak bir taraftan Suriye'de DEAŞ, PYD-PKK ile bir mücadele ortaya koymazsak bunları yapabilme kabiliyetine sahip olabilecek miydik? Milli ve yerli savunma sanayi oranımız yüzde 20'den 70'lere çıktı. Mühimmatımızı, silahımızı, gece görüş kameralarımızı, en gelişkin insansız hava araçlarına taktığımız kameralarımızı biz üretiyoruz. Özellikle İHA'larımızı, Hava Kuvvetlerimizin kullandığı mühimmatları biz üretiyoruz. Milyarlarca dolar vermiyoruz. Bütün bunları gerçekleştirdik, yarın tankımızı biz üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

6,5 milyon kişinin verileri yüklendi

Soylu, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yaklaşık 6,5 milyon kişinin yüz bilgileri ve geometrik verilerinin Plaka Tanıma Sistemi'nden Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne kadar bütün kameralara yüklendiğini söyledi.

Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütünü karşılayarak eylemleriyle Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaması için büyük bir fedakarlık ortaya koyduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, "Bu, bizim ekonomimizi, istikrarımızı, turizmimizi, akademik hayatımızı, üniversitemizi şekillendiriyor. Doğu ve Güneydoğu'da lisanslı sporcu sayımız 800 binden 1 milyon 200 bine çıktı. Türkiye, toplam bir programı uyguluyor, bu programda huzur var, bölgesel barış var, kardeşlik var, insanlık var, tarım var, komşularla iyi ilişkilerimiz var, ticaret var, medeniyetimizin bütün dünyayla buluşturulması var." şeklinde konuştu.

Siber suçlarla mücadele

Soylu, siber suçlarla mücadele kapsamında yapılacak yeni çalışmalara ilişkin soru üzerine, hakaret, kumar, bahis oyunları, terör, çocuk istismarı, yasa dışı silah satışı, tarihi eser kaçakçılığı, bilişim suçlarıyla mücadelede çok başarılı bir süreç oluşturduklarını söyledi.

Siber devriyelerin sanal alemde sergilediği başarılı performansa işaret eden Soylu, "Bir yenilikten daha bahsedeceğim; bizim Kızılayımız, Yeşilayımız var. Onların her birinin çok önemli etkinlikleri var. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız içinde 'Siberay' diye bir programı başlatıyoruz. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi siber suçlardan, tehlikelerden korumak için 'Siberay' denilen yeni bir program başlatılıyor. Siber devriyelerle çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevabı verecekler." diye konuştu.

Soylu, vatandaşların sanal alemde hakaret, iftira, dolandırılma gibi olaylarla karşı karşıya kalıp 112, 155 ve 156'yı aramaları durumunda bunu bulamama ihtimallerinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, yurt dışında da çok etkin bir takip süreci yürüttüklerini söyledi.

"Sadece salgın döneminde 12 binin üzerinde hesap belirledik"

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece salgın döneminde provoke, manipüle edici, milletimizi endişeye sevk eden 12 binin üzerinde hesap belirledik. Bunların önemli bir bölümü yurt dışında, yüzde 60'ın üzerinde FETÖ, yüzde 20'nin üzerinde de PKK hesapları.

Yani aslında bir terörle de sanal alemde karşı karşıyayız. Bunun bilinci içinde hareket ediyoruz. Vatandaşımızı nasıl sokaktaki kapkaçtan, terörden, asayiş suçlarından korumak için mücadele ediyorsak aynı şekilde sanal alemde de tüm birimlerimizle, BTK, savcılıklar, hakimlikler dahil olmak üzere ortak mücadeleyi sergiliyoruz."

Soylu, bu konuda dünyanın birçok ülkesine ders verdiklerini, ABD'de FBI ve CIA nezdinde önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

"Kadın cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 155'ten 106'ya düştü"

Bakan Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin soru üzerine, bu konudaki yasal çalışmalar ve oluşturulan takip sistemleriyle ilgili bilgi verdi.

Şiddetle mücadele konusunda yılbaşından itibaren 111 bin personele eğitim verildiğini anlatan Soylu, "1000 elektronik kelepçe alıyoruz, daha da fazla alacağız." bilgisini paylaştı.

Soylu, 1 Ocak 2019 ile 17 Haziran 2019 tarihlerinde cinayete kurban giden kadınların sayısının 155 olduğunu, bu sayının 1 Ocak 2020-17 Haziran 2020 tarihlerinde 106'ya düştüğünü belirtti.

Elektronik kelepçeler çoğaltıldığında kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin takip mekanizmaları konusundaki yetkinliğin daha da artacağını vurgulayan Soylu, bu çalışmalara karşın birtakım marjinal organizasyonların kadına karşı şiddeti, aile içi şiddeti, cinayeti Türkiye'yi kötülemek, Avrupa ve dünya nezdinde daha karanlık noktaya taşımak amacıyla kullanma anlayışı sergilediğini ifade etti.

Meselenin bir cinsiyet kavgası olmadığının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"Özellikle kadınlar bu konuda rahat olsunlar. Oluşturduğumuz, oluşturabileceğimiz bütün teknolojilerle, yaptığımız takiplerle Türkiye'de bu meseleyi sıfıra indirmek bizim temel görevimizdir. Şunu bilsinler; aile içi şiddeti bitirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aile içi şiddeti sona erdireceğiz. Türkiye, bu konuda dünyaya örnek bir ülke olacaktır. Bu konudaki eksikliklerimizi devlet olarak gidermek için de son derece büyük çaba ortaya koyuyoruz, doğru yoldayız ve doğru sonuçlar alıyoruz."

Bakanlığın Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) da değinen Soylu, "Şu ana kadar 458 bin kişi KADES'i indirdi. Şu ana kadar 31 bin 800 civarında ihbar geldi ve bunlar yüzde 50'sinin üzerinde doğru ihbar. Bu, şu demektir: Neredeyse 15 bin 516 civarında doğru ihbara gidildi." ifadelerini kullandı.

KADES'in yerli ve milli bir yazılım olduğunu anımsatan Soylu, "Çok önemli bir noktaya geldiğimizi ifade etmek istiyorum ama daha da iyi bir noktaya gelebilmek için KADES tipi uygulamaların özellikle kadınlarımız tarafından indirilmesi gerekir. Sadece kendi açısından değil çünkü isim, soy isim tamamen gizli kalıyor ve başka birisini de kurtarabilmek adına kullanılabilecek bir ihbar uygulaması." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

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