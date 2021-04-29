İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

29.04.2021 00:11
İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısıtlamadan muaf sektörlerde çalışanların işe gidip gelme sürecine ilişkin, "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın akşam devreye koyacaklar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısıtlamadan muaf sektörlerde çalışanların işe gidip gelme sürecine ilişkin, "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak." dedi.

Bakan Soylu, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tam kapanma döneminde seyahat izin belgeleri ile ilgili soru üzerine Soylu, "Yeni bir şey daha söyleyeyim; dünyanın da hayran olduğu bir e-Devlet sistemimiz var. Bakanlığımız e-Devlet sisteminde en iyi noktalardan birisindedir. Burada e-başvuru sistemimizde 'seyahat izin belgesi' bölümü bulunuyordu. Bugün vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye İçişleri Bakanlığında e-başvuru bölümüne girmeden, seyahat izin belgesine direkt girebilecekleri bir alan açtık." ifadesini kullandı.

Soylu, yeni uygulamayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Seyahat izin belgesine girecekler, kimlerin bundan istifade edebileceği orada butonlarda belli zaten. Buna yönelik olarak da seyahat izin belgesi alınabilecek. Kim bu şehirlerarası seyahat muafiyetinden faydalanabiliyorsa orada yazıyor zaten.

Aynı zamanda cenazeyle ilgili de yeni bir buton açtık. Eskiden seyahat izin belgesi içerisine defin belgesi koyularak yapılıyordu. Şimdi ona da gerek yok. Kendi adınızı, cenazenizin ismini, T.C. kimlik numarasını yazıyorsunuz, bizim sistemimiz direkt Sağlık Bakanlığı sisteminden alarak hemen 10 kişiye kadar otomatik olarak izin veriyor. 10 kişiden sonrası seyahat izin kurullarından alınabilir."

Çalışma izin belgeleri e-Devlet'ten verilebilecek

İçişleri Bakanı Soylu, kısıtlamadan muaf sektörlerde çalışanların işe gidip gelme sürecinde izin belgelerini nasıl alacaklarına ilişkin soru üzerine de markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar için de süreci kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak. Diyelim ki alınamadı, onu da yarın tekrar yayınlıyoruz, bu sefer çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.

Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."

Otel rezervasyonları

Daha önce muafiyet belgesi olanların bunu bir "serbest dolaşım belgesi" gibi kullandığı, şehir içinde istediği gibi dolaştığının anımsatılması üzerine Soylu, asla böyle olamayacağının altını çizdi.

Bakan Soylu, "Dün iki ayrı toplantı yaptık. Tüm kuralları kolluk birimlerimizle, valilerimizle, kaymakamlarımızla ele aldık. Bu kuralları harfi harfine 17 gün uygulayacağız." dedi.

Şehir içinde çalışan muafiyet kapsamındaki birinin de sadece çalıştığı yere seyahat edebileceğini, farklı bir ilçede bulunması durumunda güvenlik birimlerinin bunu soracağını anlatan Soylu, otel rezervasyonlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Otel rezervasyonlarını kapanma kararından önce yaptırmış olanlar perşembe akşamına kadar giderler. Diyelim ki perşembe akşamından sonra gitmeleri gerekiyorsa gidemezler. Seyahat izin belgeleri almaları lazım. Bu da seyahat izin belgesinin içerisinde yok. Ancak şöyle bir şey var; oteldelerdir ve çıkışları pazartesi-salı günüdür. Elbette dönüşlerinde seyahat izin belgesi alırlar ve o otel rezervasyonundan dönebilme imkanına sahip olurlar."

"Hayvanseverlere çok teşekkür ediyorum"

Bakan Soylu, yeni genelgede site yönetimlerine de görev verilmesine ilişkin soruya karşılık, mutasyon, bulaş riskinin topluluklar içinde ciddi şekilde arttığına işaret etti. Bu çerçevede bu sefer site yöneticilerine de izin verdiklerinin altını çizen Soylu, muhtarların zaten izinli olduğunu anımsattı.

Soylu, güvenlik güçlerini vatandaşları önce uyarmaları eğer ısrar söz konusu olursa gerekli idari ve adli tedbirleri uygulamaları konusunda talimatlandırdıklarını da söyledi.

Tam kapanma döneminde sokak hayvanları için özel bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Soylu, salgınla mücadelenin öğrettiği en önemli unsurlardan birinin başka canlıların düşünülmesi olduğunu dile getirdi.

Soylu, "Buradan hayvanseverlere çok teşekkür ediyorum. İşin doğrusu onların bu titizliği bizi de yola getirdi. Şunu söylemek istiyorum, burada nasıl davranmamız gerektiğini bize, devlete öğrettiler. İnsanlar kadar hayvanlara da özel önem vermemiz, onları düşünmemiz lazım geldiğini, 17 günlük bir kapanmada onlarla ilgili hangi adımları atmamız lazım geldiğini bize öğrettiler." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının en önemli hassasiyetlerinden birisinin de sokak hayvanlarının durumu olduğunu vurgulayan Soylu, kapanma döneminde evlere giden hasta bakıcıların durumuna ilişkin, "Özellikle yaşlı ve hastalar için ilgili doktor raporu ve ilgili evden aldığı bir raporla gidip gelebilecekler." bilgisini paylaştı.

Soylu, çocuk bakıcılarıyla ilgili sürecin de kreşlerle ilgili durumun netleşmesiyle çözüleceğini belirtti.

Bakan Soylu, Vefa Sosyal Destek Gruplarının bu süreçte çalışmalarını sürdüreceğini ifade ederek, ramazan ayında özellikle sivil toplum örgütlerinin yardımları konusunda da kaymakamlıkların kolaylık sağlayacağını anlattı.

Soylu, maaşlarını çekmek için evden çıkması gereken vatandaşların durumunun kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaların da sürdürüldüğünü dile getirdi.

(Sürecek)

Sosyal Güvenlik Kurumu, Süleyman Soylu, E Devlet, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika


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