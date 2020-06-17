İçişleri Bakanı Soylu: "Çarşı ve mahalle bekçiliği bu ülkede 100 yıldan fazla zamandır, 1914'ten... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Çarşı ve mahalle bekçiliği bu ülkede 100 yıldan fazla zamandır, 1914'ten...

İçişleri Bakanı Soylu: "Çarşı ve mahalle bekçiliği bu ülkede 100 yıldan fazla zamandır, 1914'ten beri devam eden bir uygulamadır.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Çarşı ve mahalle bekçiliği bu ülkede 100 yıldan fazla zamandır, 1914'ten beri devam eden bir uygulamadır. Hepimiz çocukluğumuzdan beri biliriz ve tanırız filmlere, romanlara, edebiyat eserleri ve hatıralarımıza konulmuş, bizim hayatımızın bir parçası olan kolluk birimidir. Bekçi kimdir ve ne iş yapar diye sorsak üç aşağı beş yukarı size herkes aynı şeyleri söyler. Polis değildir, yardımcı birimdir, geceleri görev yapar, sokakları bekler, düdüğü vardır, tabancası vardır. Şüpheli gördüğü biri oldu mu durdurur, kim olduğunu sorar, kanunları vardır ve yönetmelikleri vardır, kılık kıyafetleri, 1966 yılından itibaren bekçi kimlik sorar." - ANKARA

Süleyman Soylu, Edebiyat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Çarşı ve mahalle bekçiliği bu ülkede 100 yıldan fazla zamandır, 1914'ten... - Son Dakika

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