Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu Cebeci Polis Şehitliği'ni Ziyaret Etti-Aktuel

İçişleri Bakanı Soylu Cebeci Polis Şehitliği'ni Ziyaret Etti-Aktuel

1 saat önce

İçişleri BAKANI SOYLU CEBECİ POLİS ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ-Aktuel(Tür: Ankara)

İçişleri BAKANI SOYLU CEBECİ POLİS ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ-Aktuel

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:19 Kaynak: DHA

Ankara, Polis, Güncel
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