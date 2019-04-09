İçişleri Bakanı Soylu Cebeci Polis Şehitliği'ni Ziyaret Etti-Aktuel
1 saat önce
İçişleri BAKANI SOYLU CEBECİ POLİS ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ-Aktuel(Tür: Ankara)
İçişleri BAKANI SOYLU CEBECİ POLİS ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ-Aktuel
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:19 Kaynak: DHA
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