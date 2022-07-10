Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, çevik kuvvet polisleriyle bayramlaştı (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk polisinin bir taraftan güvenin ve huzurun, diğer taraftan demokrasinin teminatı olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki bayramlaşma töreninde, İstanbul'un dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Müjdelenen şehre hizmet etmenin ayrıcalık olduğunu dile getiren Soylu, polislere, "Evden Ayetel Kürsi'siz çıkmayın, abdestsiz görevinizde olmayın." tavsiyesinde bulundu.

Dünyada sosyal medyanın alabildiğine kuralları altüst ettiğini, devletlerin ve mesleklerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getiren Soylu, "Siz bu dünyada avantajlısınız. Kamu hizmetlerinden yararlanması konusunda TÜİK'in sorduğu sorularda branşlar içerisinde asayiş, huzur ve güven son 3 yıldır bir numara çıkmaktadır. Yani milletimiz asayişi, huzuru ve güveni kendine verilen kamu hizmetlerinde birinci sıraya yerleştirmiştir. Bu bizim için hem bir onur payesidir ama aynı zamanda ifade etmem gerekir ki bir sorumluluktur." diye konuştu.

Polisleri provokasyonlara karşı uyardı

Bakan Soylu, güvenlik güçlerini kendilerine yönelik provokasyonlara karşı uyararak, şöyle konuştu:

"Sizi kendi görevinizde tahrik etmek isteyecekler, ağır sözler söyleyecekler, hakaret etmeye çalışacaklar. Size kendilerine saldırılması için tuzak kuracaklar, fitne oluşturacaklar. Kurallarımızdan asla vazgeçmeyecek, standardımızı bozmayacak, sabredecek, ondan sonra eğer en son noktada hala karşıda bir ısrar ve direniş varsa müdahale edilecek. Bu kuralların hepsini biliyoruz. Aklınızdan kurallarımızı hiçbir zaman ama hiçbir zaman çıkarmayın. Siz bir taraftan güvenin ve huzurun ama öteki tarafta kimsenin aklına gelmeyen demokrasinin de teminatısınız."

Türkiye'nin üzerine kurulmaya çalışılan olayların başında toplumsal olayların geldiğine işaret eden Soylu, "Gezi olaylarını, 17-25 Aralık darbelerini ve 15 Temmuz hain darbesini yaşadık, arada 6-8 Ekim olaylarını yaşadık. Sizin ortaya koyduğunuz iradeler güçlü olmasaydı Türkiye dışarıdan kurgulanan bu oyunların tamamına teslim olurdu. Size milletimiz güveniyor. Size kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güveniyor. Size biz güveniyoruz. Size bu meslekte yıllardır namusuyla beraber var olan ve size her an bir şey öğretmek için çaba sarf eden amirlerimiz güveniyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, Türk milletinin mazlumun ve mağdurun yanında yer alan bir millet olduğunu belirterek, Türk polis teşkilatının dünyanın 170 ülkesine eğitim verdiğini kaydetti.

En iyi polisin aile bütünlüğü içerisinde yer alan polis olduğunu ifade eden Soylu, polislere "evliliği geciktirmeyin" önerisinde bulundu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından çevik kuvvet polisleri ile bayramlaştı, tatbikatlarını izledi.