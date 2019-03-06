Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Chp, Bundan Sonraki Yıllarda, Kılıçdaroğlu'nun Yönettiği ve PKK ile...

İçişleri Bakanı Soylu: "Chp, Bundan Sonraki Yıllarda, Kılıçdaroğlu'nun Yönettiği ve PKK ile...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "CHP, bundan sonraki yıllarda, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği ve PKK ile ilintisinin en üst noktaya çıktığı bu dönemi, kendi tarihleri içerisinde bir kara dönem olarak nitelendirecektir.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: " CHP, bundan sonraki yıllarda, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği ve PKK ile ilintisinin en üst noktaya çıktığı bu dönemi, kendi tarihleri içerisinde bir kara dönem olarak nitelendirecektir. Gelecekte CHP'liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler, 'Bu bizim için ayıplı bir dönem' diyecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:02 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, PKK, Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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