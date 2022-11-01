Bakan Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: İftiranı ispat etmezsen namertsin - Son Dakika
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Bakan Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: İftiranı ispat etmezsen namertsin

01.11.2022 08:19

Emniyet ve jandarmadan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacağını, "Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Polisine, askerine iftirasını atması bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına yakışmıyor. İftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin. Yanına bırakmayacağız" ifadeleriyle açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, " Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın 'okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız' palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" dedi.

"ÇOCUKLARIN ZEHİRLENMESİNE GÖZ YUMDULAR"

Öte yandan videoda yaptığı açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin de suçlamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye, 'paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız' dediler ve göz yumdular. Bunlar, onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim, 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur, yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Sokaklarda çocuklarımız için mücadele vereceğiz. Çetelere, rezil adamlara ne ülkemizi ne sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz" dedi.

SOYLU'DAN JET YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gündeme getirdiği iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti

"HAMBURGECİDE ALDIĞI SİPARİŞLER ORTAYA ÇIKIYOR"

Soylu, Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaştı. Bakan Süleyman Soylu açıklamasında, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova Mahkemesi baskınını, ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKP-C ittifakını, kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını, bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına, askerine 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşına yakışmıyor, bırakın genel başkan olmasını." ifadesini kullandı.

"İFTİRANIN BİR KURUŞUNU İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN"

Kılıçdaroğlu hakkında hem şahsının hem de güvenlik kurumlarının suç duyurusunda bulunacağını belirten Soylu, şunları kaydetti: "Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabii namertliğin elbette ki kendisi açısından bir değeri varsa. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Yüzyılı'nı, anlaşılan o ki Türkiye'nin arabası TOGG'u, anlaşılan o ki Türkiye'nin başarılarını, her halde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız."

EGM VE JANDARMA'DAN SUÇ DUYURUSU

Emniyet Teşkilatı'nı uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçlayan Kılıçdaroğlu hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) bir açıklama geldi. EGM'den yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasında ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." denildi.

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bakan Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: İftiranı ispat etmezsen namertsin - Son Dakika

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