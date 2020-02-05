İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığda kurtarma ekiplerinden 63 kişinin kurtarılarak hastaneye nakledildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığda kurtarma ekiplerinden 63 kişinin kurtarılarak hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, çığın arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin üzerine düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.

" Jandarma, UMKE, AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinden 63 kardeşimiz buradan sağ olarak çıkarıldı, hastanelere nakledildi" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bir jandarma astsubay, 10 uzman çavuş şehit oldu. Bir Turkcell çalışanı, 3 itfaiye eri, 2 kara yolu çalışanı 2 de sivil vatandaş olmak üzere toplam 24 kişi buradan hastanelere vefat etmiş olarak nakledildi. İki kişi olduğunu değerlendiriyoruz. İş makinesinin altında sıkışmış, arkadaşlar almak istediler ancak alamadılar. Oraya başka bir iş makinesinin indirilmesi gerekiyor. O da çığ riski var. Hava kararıyor. Değerlendirme yaptık, çekilmeyi düşünüyoruz. Yarın sabah yine değerlendireceğiz, olay yerinde olacağız. Hava düzelebilirse almaya çalışacağız."

İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu

Süleyman Soylu, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:11 Kaynak: AA
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