Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Çocuk kayıplarında yüzde 30 azalma söz konusu"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Çocuk kayıplarında yüzde 30 azalma söz konusu"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek esnafın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek esnafın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İçişleri Bakanı Soylu: Çocuk kayıplarında yüzde 30 azalma söz konusu
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:38 Kaynak: AA
Perpa, Süleyman Soylu, Güncel
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