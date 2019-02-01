İçişleri Bakanı Soylu, Çocuklarla Bir Araya Geldi
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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretleri Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi ziyareti Bakan Soylu'ya çocukların yoğun ilgisi ve çocuklarla sohbet Bakan Soylu'nun çocukların söylediği türkülere eşlik etmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Belediyesi Çocuk...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun ziyaretleri Hakkari
Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi ziyareti
Bakan Soylu'ya çocukların yoğun ilgisi ve çocuklarla sohbet
Bakan Soylu'nun çocukların söylediği türkülere eşlik etmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi'nde çocuklar ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:34 Kaynak: AA
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