Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Çocuklarla Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Çocuklarla Bir Araya Geldi

17 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretleri Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi ziyareti Bakan Soylu'ya çocukların yoğun ilgisi ve çocuklarla sohbet Bakan Soylu'nun çocukların söylediği türkülere eşlik etmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Belediyesi Çocuk...

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretleri
Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi ziyareti
Bakan Soylu'ya çocukların yoğun ilgisi ve çocuklarla sohbet
Bakan Soylu'nun çocukların söylediği türkülere eşlik etmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi'nde çocuklar ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:34 Kaynak: AA

Hakkari, Süleyman Soylu, Güncel
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