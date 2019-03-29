İçişleri Bakanı Soylu: "Coğrafi Şartlar İtibarıyla Güvenlik Noktasında Eksiklik Yaşanmaması İçin 11...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında eksiklik yaşanmaması için 11 ilde 6 bin 449 ilave personel görevlendirildi.
İçişleri Bakanı Soylu: "Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında eksiklik yaşanmaması için 11 ilde 6 bin 449 ilave personel görevlendirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:54 Kaynak: AA
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