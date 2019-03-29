Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Coğrafi Şartlar İtibarıyla Güvenlik Noktasında Eksiklik Yaşanmaması İçin 11...

İçişleri Bakanı Soylu: "Coğrafi Şartlar İtibarıyla Güvenlik Noktasında Eksiklik Yaşanmaması İçin 11...

6 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında eksiklik yaşanmaması için 11 ilde 6 bin 449 ilave personel görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında eksiklik yaşanmaması için 11 ilde 6 bin 449 ilave personel görevlendirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika
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